Terzo mandato: Schlein, 'faremo passo avanti, no a partito dove non vola una mosca'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – "Mettiamoci al lavoro, con questo spirito unitario con cui abbiamo deciso oggi di darci un metodo su un tema su cui ci sono sfumature diverse". Così Elly Schlein in Direzione Pd. "Un partito democratico sano, non è quello in cui non vola una mosca, ma è quello in cui ci diamo una strada per provare a trovare una soluzione condivisa".