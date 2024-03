Terzo mandato: Zaratti (Avs), 'duello Salvini Meloni divertente ma a rischio democrazia'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Scambiare il terzo mandato ad un presidente di Regione con la democrazia può essere sintomo di ignoranza o di malafede, se non è una sfida con la sua alleanza-nemica Meloni. Proprio le cariche elette direttamente devono trovare un limite nei mandati per...

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "Scambiare il terzo mandato ad un presidente di Regione con la democrazia può essere sintomo di ignoranza o di malafede, se non è una sfida con la sua alleanza-nemica Meloni. Proprio le cariche elette direttamente devono trovare un limite nei mandati per impedire che si trasformino in posizioni di potere non controllabili. Assistere allo spettacolo del duello tra Salvini e Meloni sarebbe anche divertente se non ci fosse in ballo la qualità della nostra democrazia”. Così il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti.