Torino: Gasparri, 'sconcerto per avvio raccolta fondi per sanatoria Askatasuna'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Apprendo con sconcerto dell’avvio di una raccolta fondi per la sanatoria di Askatasuna durante la festa che si terrà per celebrare i 29 anni del centro sociale. Ventinove anni di odio, violenza e processi. Come se non bastasse, questa iniziativa viene sostenuta dal comune di Torino". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Chiediamo quindi al sindaco Lo Russo – prosegue – cosa ne pensa delle teste spaccate di poliziotti e carabinieri durante tutti questi anni da parte degli appartenenti di tale centro sociale. Una vergogna per Torino e per l’amministrazione che invece di chiudere questo stabile, come noi abbiamo chiesto più volte, lo sostiene".

"Torino merita più sicurezza, regole più chiare e istituzioni che stiano dalla parte della legalità. Quei fondi, piuttosto, li diano a chi dovrà pagarsi le cure poiché aggredito e ferito da tali soggetti", conclude.