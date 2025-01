Torino, lite tra vicini degenera: ex sciatrice olimpica ferisce gravemente un...

L'ex sciatrice olimpica Vera Schenone ha esploso colpi di arma da fuoco contro un vicino a Moncalieri, in provincia di Torino

La tragedia è avvenuta intorno alle 14:30 di oggi, venerdì 3 gennaio, a Moncalieri, nei pressi del confine con Torino. In seguito a una violenta discussione per questioni di vicinato, l’ex sciatrice olimpica avrebbe impugnato un revolver e sarebbe entrata nella proprietà del vicino, esplodendo diversi colpi.

L’ex campionessa olimpica di sci, Vera Schenone, avrebbe aperto il fuoco contro un vicino di casa. L’uomo di 52 anni, Stefano Milanese, sarebbe stato raggiunto da tre colpi di revolver sparati dall’84enne al termine di un acceso litigio ed è stato immediatamente soccorso e trasferito in ospedale Molinette di Torino in gravi condizioni.

Attualmente si troverebbe ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Anche la compagna del 50enne è stata ascoltata in caserma in qualità di testimone. Stando alle prime ricostruzioni, tra l’ex atleta e l’ingegnere esistevano già precedenti tensioni legate a rapporti di vicinato. I Carabinieri stanno portando avanti le indagini, e al momento l’ipotesi principale sembra essere quella di tentato omicidio. L’84enne avrebbe impugnato la pistola, legalmente registrata a nome del marito.

Chi è Vera Schenone

Vera Schenone aveva solo 15 anni quando partecipò ai Giochi Olimpici di Cortina d’Ampezzo nel 1956, distinguendosi poi ai campionati italiani con la conquista di sei titoli tra il 1956 e il 1960. La sua famiglia è nota per aver fondato nel 1930 uno dei negozi di articoli sportivi più storici di Torino: Schenone Sport.