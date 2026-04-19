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Torino, maxi incendio a Beinasco: evacuate case vicine. Sindaco: "Tenete chiuse le finestre"

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(Adnkronos) - Un maxi incendio è scoppiato oggi all’interno di un edificio industriale in via Monginevro a Beinasco (Torino). Sul posto sono intervenute 7 squadre dei Vigili del fuoco, che stanno lavorando per contenere le fiamme ed escludere la presenza di persone coinvolte.  È inoltre in cor...

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(Adnkronos) – Un maxi incendio è scoppiato oggi all’interno di un edificio industriale in via Monginevro a Beinasco (Torino). Sul posto sono intervenute 7 squadre dei Vigili del fuoco, che stanno lavorando per contenere le fiamme ed escludere la presenza di persone coinvolte.  

È inoltre in corso l’evacuazione, a scopo precauzionale, di alcuni edifici residenziali nelle immediate vicinanze. 

“Alcuni minuti fa si è sviluppato un importante incendio in un’azienda di via Monginevro, a Beinasco.

È stato attivato il protocollo comunale di Protezione Civile e sono già sul posto i Vigili del Fioco e le forze dell’ordine. Vi aggiornerò sull’evolversi della situazione ma intanto, per precauzione, consigliamo a tutti i cittadini di tenere le finestre chiuse”, è il post del sindaco Daniel Cannati sul profilo Facebook del comune di Beinasco. 

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