Torino, neonato trovato in un cassetto dei rifiuti

Torino, neonato trovato in un cassetto dei rifiuti

Attirato da alcuni lamenti provenieneti da un cassonetto dei rifiuti, un uomo si è avvicinato, ritrovando il neonato in un sacchetto

Un operaio di 49 anni ha trovato un neonato in un sacchetto di plastica allinterno di un cassonetto dei rifiuti a Villanova Canavese, provincia di Torino. Il piccolo non è in pericolo di vita.

Torino, trovato neonato in un cassonetto dei rifiuti

Nella serata di sabato 13 gennaio, un operaio di 49 anni ha trovato un neonato all’interno di un cassonetto dei rifiuti a Villanova Canavese, comune in provincia di Torino.

L’uomo attenzionato da alcuni lamenti provenienti dal cassonetto, si è avvicinato e ha trovato il piccolo in un sacchetto di plastica, ancora con placenta e cordone ombelicali attaccati.

Immediati i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno accompagnato il neonato all’ospedale di Ciriè, dove è tuttora in custodia per accertamenti clinici.

Il piccolo sta bene e non i pericolo di vita. Intanto i carabinieri hanno aperto un’indagine per fare luce sull’accaduto.

Al momento i carabinieri del nucleo operativo radiomobile stanno controllando i sistemi di sorveglianza della zona per cercare di rintracciare i genitori del piccolo, ma senza successo.

Si cercano anche possibili testimoni che possano dare una mano alle forze dell’ordine a rintracciare i genitori del piccolo abbandonato a se stesso nel cassetto dei rifiuti.