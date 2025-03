Torna a Lecce 'Innamòrati di te', progetto itinerante di Codere Italia contro la violenza su donne

Lecce, 5 mar. - (Adnkronos) - La prima tappa dell’anno con “Innamòrati di Te”, il progetto itinerante ideato e organizzato da Codere Italia, multinazionale di riferimento nel settore del gioco legale, è a Lecce. Un nuovo incontro, si legge in una nota, per parlare di...

Lecce, 5 mar. – (Adnkronos) – La prima tappa dell’anno con “Innamòrati di Te”, il progetto itinerante ideato e organizzato da Codere Italia, multinazionale di riferimento nel settore del gioco legale, è a Lecce. Un nuovo incontro, si legge in una nota, per parlare di contrasto alla violenza di genere in compagnia di esponenti dell’amministrazione locale, forze dell’ordine, esperti del settore e associazioni che operano sul territorio. La diciassettesima edizione, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali, è ospitata nella Sala Open Space di Palazzo Carafa in piazza Sant’Oronzo, con il patrocinio del Comune di Lecce, della Consigliera di Parità della Provincia di Lecce, degli Stati Generali delle Donne e dell’Associazione Donne Insieme-Centro Antiviolenza Renata Fonte.

Un coinvolgimento istituzionale importante anche per comunicare che la città entrerà nella rete nazionale “Città delle Donne”. Un titolo che testimonia l’impegno dell’amministrazione locale ad agire in modo concreto per eliminare ogni forma di discriminazione e costruire politiche efficaci per il contrasto alle violenze. Una rete nata nel 2019 dal progetto degli Stati Generali delle Donne, con l'idea di unire grandi città e piccoli paesi per creare un’identità sociale comune. Il fenomeno della violenza di genere è ancora di grande attualità. Gli ultimi dati disponibili del ministero dell’Interno evidenziano che nel 2024 si sono registrati 113 omicidi con vittime di sesso femminile. Dal 1° al 31 gennaio 2025 se ne sono contati già 3. Il confronto con lo stesso periodo del 2024, in cui se ne sono registrati 9, mostra però un decremento.

“Lo strumento più efficace da esercitare nei confronti della violenza di genere è sicuramente la prevenzione, declinata nelle sue forme della formazione, dell’informazione e della sensibilizzazione – dice Rosalba Cotardo, Primo Dirigente Polizia di Stato-Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale – Una prevenzione che va esercitata 'in rete', attraverso un approccio multidisciplinare e multi-attoriale (forze dell’ordine, centri antiviolenza, centri di ascolto per uomini maltrattanti, scuola). Proprio in questo ambito si colloca il ruolo del Questore tramite l’esercizio dei poteri connessi all’emanazione di misure di prevenzione come l’ammonimento, uno strumento normativo che consiste nell’intimazione all’autore delle condotte di atti persecutori o di condotte sintomatiche di violenza domestica, ad astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia, minaccia, violenza o intrusione nella vita altrui. Inoltre, il destinatario del provvedimento viene invitato a recarsi presso centri specializzati presenti sul territorio per partecipare a un percorso sulla consapevolezza del disvalore sociale e penale delle sue condotte”.

Un ruolo di primo piano nel contrasto alla violenza di genere lo gioca anche l’Arma dei Carabinieri. “Tra le molte iniziative promosse – sottolinea Gianluigi Carriero, comandante della Compagnia Carabinieri di Lecce – desidero menzionare che l’Arma ha ormai da anni istituito, presso il Reparto Analisi Criminologiche (Rac) del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (Racis), una Sezione denominata ‘Atti persecutori’ che svolge le proprie attività in sinergia con la Sezione 'Psicologia Investigativa', che si occupa di fornire supporto alle indagini di polizia giudiziaria mediante la realizzazione di profili criminologici, suggerimenti investigativi e analisi dei fatti delittuosi, e la Sezione 'Analisi', che si occupa di ricercare elementi di connessione tra fatti delittuosi, riconducibili alla stessa tipologia di reato o a fattispecie comunque correlate (es. omicidio e violenza sessuale), utilizzando specifiche professionalità e tecnologie informatiche. – continua – La Sezione Atti Persecutori provvede a sviluppare studi e ricerche di settore rivolti all’approfondimento del fenomeno e all’aggiornamento delle strategie di prevenzione e contrasto agli atti persecutori, riconducibili a condotte di stalking, anche attraverso collaborazioni con la comunità scientifica ed avvalendosi di uno specifico archivio per l’analisi statistica dei dati. Inoltre, una parte dell’attività è rivolta alla formazione e all’addestramento, sulla specifica tematica, del personale dell’Arma dei Carabinieri”.

È bene ricordare che all’indomani del tragico omicidio di Giulia Cecchettin è stato adottato anche il cosiddetto Secondo Codice Rosso (legge n. 168/2023) al fine di potenziare il sistema di protezione. “In tale quadro, la forte azione di repressione attuata dalle Forze dell’Ordine, coordinate da una magistratura particolarmente attenta al tema, è sicuramente imprescindibile, ma non sufficiente – spiega Guendalina Federico, Vice Capo di Gabinetto della Prefettura di Lecce – . Conseguentemente, si è affermata la necessità di potenziare gli strumenti di prevenzione del fenomeno, di stretta competenza della Prefettura e delle Forze di Polizia, nell’ottica di anticipare la soglia di tutela delle vittime. Si è così assistito ad un aumento esponenziale delle denunce concernenti i reati rientranti nel Codice Rosso, soprattutto maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, esitate, per ciò che concerne le competenze dell’istituzione prefettizia, in 580 dispositivi di vigilanza generica radiocollegata, attualmente attivi nella provincia di Lecce. La Prefettura, nella prospettiva di favorire la massima inclusione sociale, assicura a tutti gli attori della Rete territoriale antiviolenza la massima disponibilità a promuovere e veicolare iniziative di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di violenza e di promozione del principio costituzionale di uguaglianza anche nei rapporti tra donne e uomini”.

Progressi significativi sono stati compiuti a livello legislativo e sociale per giungere alla parità di genere, ma sono ancora molti gli ostacoli da superare per ridurre il numero delle donne a rischio povertà, esclusione sociale, violenza, disparità salariale e leadership. “Bisogna puntare su azioni di cooperazione che favoriscano la riduzione delle simmetrie di genere e permettano la valorizzazione di tutte le diversità legate all’età, cultura, abilità e che sono in linea con il Goal 5 dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, – chiarisce Fiammetta Perrone, Past Presidente Nazionale Fidapa Bpw Italy. – L’inclusione finanziaria è uno degli strumenti principali per ridurre la diseguaglianza di genere in particolare nel sistema economico e sociale. È chiaro come la parità di genere passi anche attraverso l’indipendenza economica, e come per questa sia essenziale una maggiore e più qualificata partecipazione delle donne al sistema economico. Come Fidapa Bpw Italy abbiamo avviato da tre anni il Progetto 'Conta sul futuro', un’alleanza educativa tra Fidapa Bpw Italy e Junior Achieverent Italia (JaItalia) rivolto ai ragazzi/ragazze dagli 11 anni ai 14 anni: un laboratorio di apprendimento e di orientamento verso le materie stem attraverso un dialogo intergenerazionale tra socie leader nei campi scientifici e finanziari, gli alunni/alunne, i docenti e il team di formazione”.