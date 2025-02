Tortorella: Fratoianni, 'straordinaria personalità della sinistra di questo Paese'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – "Oggi alla Camera e domani alle esequie salutiamo una straordinaria personalità della sinistra di questo Paese: un partigiano, un giornalista, un dirigente comunista, una persona di una sterminata cultura e di una sterminata ironia". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti dopo aver reso omaggio a Montecitorio ad Aldo Tortorella.

"Una di quelle persone – prosegue il leader di SI – che appartengono a una generazione fatta di fil di ferro, una generazione che non finisce mai, che non finirà mai perché sempre dotata di una straordinaria curiosità per le cose del mondo e sempre ostinatamente indisponibile alla rassegnazione, all'idea che non cambino e non possano cambiare le cose, sempre bisognosa di trovare il modo di battersi dalla parte giusta della storia: quella della pace, della giustizia sociale, della difesa dei più deboli. Del bisogno di cambiare le cose".

"E' molto triste questo momento – conclude Fratoianni – ma è anche l'occasione ancora una volta per riscoprire, recuperare gli infiniti insegnamenti che da quella generazione e da persone come Aldo Tortorella ci sono stati donati".