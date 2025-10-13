Home > Flash news > Toscana: Boschi, 'bravo Giani, Casa riformista vera novità'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Dopo il 4.5% in Calabria, oggi l’8.5% in Toscana. Bravo Giani e bravi tutti noi. Casa Riformista è la vera novità della politica italiana". Lo scrive Maria Elena Boschi sui social.