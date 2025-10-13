Toscana: Lupi, 'auguri a Giani e grazie a Tomasi, ora opposizione costruttiva'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “Facciamo i complimenti a Eugenio Giani, riconfermato alla guida della Toscana e gli auguriamo buon lavoro. Gli faremo un’opposizione senza sconti, ma costruttiva, come sempre. Ringraziamo e facciamo i complimenti anche al nostro candidato, Alessandro Tomasi, ...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Facciamo i complimenti a Eugenio Giani, riconfermato alla guida della Toscana e gli auguriamo buon lavoro. Gli faremo un’opposizione senza sconti, ma costruttiva, come sempre. Ringraziamo e facciamo i complimenti anche al nostro candidato, Alessandro Tomasi, che ha condotto con passione e senza risparmiarsi una campagna elettorale in una regione storicamente difficile per il centrodestra".

Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

"Noi Moderati si presentava per la prima volta in Toscana ed ottiene un risultato incoraggiante, nonostante la pesante ‘campagna di acquisizione’ subita nelle ultime settimane e conclusasi ad una settimana dal voto. Eppure alcuni alleati dovrebbero sapere che si vince puntando ai voti degli astenuti e convincendo gli elettori degli altri schieramenti, non indebolendo le liste della propria coalizione. Questo risultato sarà uno stimolo a continuare il proprio percorso di crescita e radicamento nei territori", conclude.