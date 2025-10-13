Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "In Toscana bella vittoria di Eugenio Giani e del centrosinistra. Si profila un bellissimo risultato della lista Casa Riformista, una grande intuizione di Matteo Renzi. È proprio il caso di dire: le elezioni si vincono al centro!". Così la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.
Toscana: Paita (Iv), 'splendida vittoria di Giani e ottimo risultato di Casa Riformista'
