Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Noi di Casa riformista abbiamo scelto di venire in piazza a Firenze, gli altri non sono venuti. Ma noi la piazza non la lasciamo all centrodestra qui a Firenze". Lo dice Matteo Renzi nel comizio di chiusura della campagna elettorale in Toscana.
Home > Flash news > Toscana: Renzi, 'gli altri non sono venuti, noi perchè non lascia...
Toscana: Renzi, 'gli altri non sono venuti, noi perchè non lasciamo a destra piazza Firenze'
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Noi di Casa riformista abbiamo scelto di venire in piazza a Firenze, gli altri non sono venuti. Ma noi la piazza non la lasciamo all centrodestra qui a Firenze". Lo dice Matteo Renzi nel comizio di chiusura della campagna elettorale in Toscana. ...