Tra passato e presente: i mali della sanità

Tra passato e presente: i mali della sanità

Dal 2000 al 2025 il professore Francesco Vaia è stato tra i protagonisti della sanità del Paese. Dalla lotta al Covid, come direttore generale dell'Inmi Spallanzani di Roma, tra i pochi a non cadere nella trappola dell'allarmismo mediatico, fino alla breve parentesi come direttore della Prevenzion...

Dal 2000 al 2025 il professore Francesco Vaia è stato tra i protagonisti della sanità del Paese. Dalla lotta al Covid, come direttore generale dell’Inmi Spallanzani di Roma, tra i pochi a non cadere nella trappola dell’allarmismo mediatico, fino alla breve parentesi come direttore della Prevenzione del ministero della Salute. Ha lavorato con tre primi ministri del Governo italiano, Conte, Draghi e Meloni.

In questo episodio, il prof. Francesco Vaia risponde alle domande di Francesco Maggi, giornalista Adnkronos, su temi come i mali della sanità, le liste d’attesa e l’antiscienza.

“La salute senza filtri, dalla pandemia alle liste d’attesa” è un podcast Adnkronos. Disponibile su YouTube, Spotify e adnkronos.com.

https://www.youtube.com/watch?v=dWAXQaI3qSU