Tragedia a Bari: neonato trovato senza vita nella culla termica

Un evento drammatico che colpisce la comunità

La comunità di Bari è stata scossa da un evento tragico che ha lasciato tutti senza parole. Un neonato è stato trovato senza vita all’interno di una culla termica, un luogo pensato per garantire la sicurezza dei bambini abbandonati. Questo episodio ha suscitato un’ondata di dolore e incredulità tra i residenti, che si chiedono come sia potuto accadere un fatto così straziante.

Il racconto di don Marco Simone

Don Marco Simone, sacerdote della chiesa di San Giovanni Battista, era presente al momento del ritrovamento del neonato. “Avevo appena concluso un rito funebre quando ho notato un certo trambusto”, ha raccontato. Avvicinandosi, ha scoperto il piccolo avvolto in una coperta, portato via in un momento di grande tristezza. “Sono profondamente dispiaciuto, perché in passato quella culla ha salvato vite. Non avremmo mai voluto che si verificasse una tragedia del genere”, ha aggiunto, esprimendo il dolore della comunità.

La culla termica: un simbolo di speranza

La culla termica, un’iniziativa che ha come obiettivo quello di offrire una seconda possibilità ai neonati abbandonati, è stata al centro di molte speranze. Tuttavia, il tragico evento di ieri ha messo in luce la fragilità di questa realtà. Don Antonio Ruccia, parroco della chiesa, ha spiegato che il suo cellulare, collegato a un dispositivo di allerta per i neonati, non ha mai squillato. Questo ha sollevato interrogativi su come sia potuto accadere un simile dramma, lasciando la comunità in uno stato di shock e riflessione.

Un momento di riflessione per la comunità

La scoperta del neonato ha aperto un dibattito su come la società possa affrontare il tema dell’abbandono dei bambini. Molti si chiedono quali siano le cause che portano a tali gesti disperati e come si possa migliorare il supporto alle famiglie in difficoltà. La culla termica, pur essendo un simbolo di speranza, non può sostituire un sistema di supporto sociale efficace. La comunità di Bari si unisce nel dolore, ma anche nella volontà di riflettere su come prevenire simili tragedie in futuro.