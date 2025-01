Un ritrovamento tragico

Il corpo senza vita di un neonato è stato rinvenuto nella culla termica della chiesa San Giovanni Battista, situata nel quartiere Poggiofranco di Bari. Questo evento drammatico ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi su come sia potuto accadere. La culla, attiva dal 2014, è stata concepita come un rifugio sicuro per i neonati abbandonati, ma questa volta ha rivelato una realtà ben diversa.

Le circostanze del ritrovamento

Secondo le prime informazioni, chi ha lasciato il neonato non avrebbe chiuso la porta della stanza che custodisce la culla, il che ha impedito il regolare funzionamento dell’allarme. Don Antonio Ruccia, parroco della chiesa, ha dichiarato: “Sono a Roma, ma il mio cellulare collegato alla culla non ha squillato”. Questo mancato allarme fa supporre che il piccolo possa essere stato sistemato all’interno della culla già privo di vita, un’ipotesi che getta un’ombra inquietante su questa vicenda.

Indagini in corso

La polizia sta attualmente indagando sull’accaduto, cercando di ricostruire i dettagli di questa triste storia. La comunità è in stato di shock, e le autorità locali stanno facendo il possibile per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Il 2025 inizia così con un dramma che ricorda il miracolo di Natale dello scorso anno, quando una bambina era stata trovata viva nella stessa culla, un simbolo di speranza per molti. La chiesa San Giovanni Battista, che ha visto momenti di gioia e di dolore, si trova ora al centro di un’inchiesta che potrebbe rivelare verità sconcertanti.