Il dramma di una giovane atleta

La comunità di Piazza Armerina è scossa da un tragico evento che ha colpito una giovane promessa della pallavolo. La madre della ragazza, una talentuosa atleta di soli 15 anni, ha lanciato un appello accorato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché si faccia luce sulla morte della figlia. “Le hanno tolto la vita perché brillava troppo e noi come famiglia abbiamo paura per le nostre vite”, ha dichiarato la donna, visibilmente provata dal dolore.

Le circostanze della morte

La ragazza è stata trovata impiccata a un albero nel giardino di casa martedì scorso. Gli inquirenti stanno indagando per istigazione al suicidio, ma la famiglia non crede a questa versione. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe vissuto momenti di grande tensione a scuola, culminati in una violenta discussione con una coetanea. Quest’ultima l’aveva accusata di averle rubato l’ex fidanzato, e la ragazza era stata oggetto di insulti da parte di un gruppo di compagni.

Le indagini in corso

La polizia, coordinata dalla Procura per i minorenni di Caltanissetta, sta seguendo diverse piste. La madre della giovane ha sollevato dubbi sulle modalità in cui sono state trovate le corde attorno al corpo, sostenendo che non sono compatibili con un gesto volontario. Le indagini si stanno intensificando, e un’autopsia è stata disposta per il 13 novembre a Enna. La comunità attende risposte, mentre la famiglia continua a chiedere giustizia per la loro amata.