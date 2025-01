Un tragico incidente domestico

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di S. Agata de’ Goti, in provincia di Benevento, dove un poliziotto di 53 anni ha perso la vita in seguito a una caduta dal tetto della propria abitazione. L’uomo, in servizio presso la questura di Caserta, si era arrampicato sul tetto per effettuare la pulizia della canna fumaria quando, secondo le prime ricostruzioni, ha perso l’equilibrio e è precipitato nel vuoto.

La dinamica dell’incidente

La tragedia si è consumata in un attimo. Mentre l’agente stava eseguendo i lavori di manutenzione, un improvviso scivolamento lo ha portato a cadere da un’altezza considerevole. L’impatto con il suolo è stato fatale, e nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Gli operatori del 118, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, lasciando la comunità in uno stato di shock e incredulità.

La reazione della comunità e delle forze dell’ordine

La notizia della morte del poliziotto ha suscitato un’ondata di dolore tra i colleghi e i cittadini. Molti hanno espresso il loro cordoglio sui social media, ricordando l’agente come una persona dedita al servizio e sempre pronta ad aiutare gli altri. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze esatte dell’incidente, mentre la famiglia dell’agente si trova ora a dover affrontare un lutto inaspettato e devastante.