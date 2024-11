Un tragico incidente

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di San Benedetto Po, in provincia di Mantova, dove una studentessa di soli 15 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto. La giovane, appena scesa dal pullman scolastico, stava attraversando la strada quando è stata travolta. L’incidente è avvenuto sulla ex statale Virgiliana, in prossimità della frazione Villa Garibaldi, un’area frequentata da molti studenti.

Interventi di emergenza

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti il personale dell’Areu, un’ambulanza, un’automedica e un’auto infermieristica, oltre all’elisoccorso. Nonostante le manovre di rianimazione effettuate sul luogo dell’incidente, la giovane è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Parma, dove è giunta in condizioni gravissime. Purtroppo, le sue condizioni si sono rivelate fatali.

La conducente e le indagini

L’auto che ha investito la studentessa era guidata da una donna di 26 anni, che è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Pieve di Coriano per accertamenti. Fortunatamente, la conducente non presentava traumi evidenti, ma l’incidente ha lasciato un segno profondo nella comunità e tra i familiari della vittima. Le autorità competenti stanno ora indagando per chiarire le dinamiche dell’incidente e per comprendere se ci siano responsabilità da parte della conducente.

Un evento che colpisce la comunità

La tragedia ha suscitato una forte reazione tra i residenti di San Benedetto Po, molti dei quali si sono riuniti per esprimere il loro cordoglio e la loro solidarietà alla famiglia della giovane. Questo evento mette in luce la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto nelle aree frequentate da studenti. La comunità si interroga su come prevenire simili incidenti in futuro, affinché tragedie come questa non si ripetano mai più.