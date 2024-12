Una tragedia inaspettata

Mercoledì sera, una famiglia è stata trovata morta nella loro abitazione a San Felice a Ema, una frazione situata alle porte di Firenze. Le vittime, tre adulti e un bambino, sono state identificate come Matteo Racheli, la compagna Margarida Alcione e il figlio Elio Racheli. Un’altra bambina di sei anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer in condizioni critiche. Le prime indagini suggeriscono che l’intossicazione da monossido di carbonio sia la causa principale di questa tragedia.

Il pericolo del monossido di carbonio

Il monossido di carbonio è un gas inodore e incolore, noto per la sua pericolosità in ambienti chiusi e mal ventilati. La presenza di una caldaia e di stufe a pellet all’interno dell’abitazione potrebbe aver contribuito all’accumulo di questo gas letale. I vigili del fuoco, allertati intorno alle 14 di giovedì, hanno trovato i corpi delle vittime sul divano, mentre la donna era più distante, suggerendo che potesse aver tentato di allontanarsi. È un triste promemoria della necessità di installare rilevatori di monossido di carbonio nelle abitazioni, per prevenire simili tragedie.

La reazione della comunità

La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità locale. L’ex moglie di Racheli, che ha dato l’allerta, ha descritto la famiglia come unita e affettuosa. Il fatto che un gatto sia sopravvissuto all’incidente, mentre un cane si trovava all’esterno, ha aggiunto un ulteriore strato di tristezza a questa storia già drammatica. La comunità si sta mobilitando per offrire supporto alla bambina sopravvissuta e per onorare la memoria delle vittime. È fondamentale che si faccia luce su quanto accaduto, affinché simili incidenti non si ripetano in futuro.