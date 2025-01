Un incidente devastante

Una tragica fatalità ha colpito Trevignano, in provincia di Treviso, dove una donna di 49 anni, Marika Visentin, ha perso la vita dopo essere stata investita da un furgone. L’incidente è avvenuto mentre la vittima si trovava sulla carreggiata per prestare aiuto alla madre, rimasta in panne con la propria auto. La scena si è trasformata in un dramma in pochi istanti, lasciando una comunità in lutto e una bambina di 10 anni, figlia della vittima, in preda al panico.

Il momento fatale

Marika Visentin era scesa dalla sua auto per assistere l’anziana madre, quando un furgone, il cui conducente aveva perso il controllo dopo un tamponamento con un altro veicolo, l’ha centrata in pieno. Il decesso è stato immediato, e le grida strazianti della figlia, che chiamava disperatamente “Mamma, mamma”, hanno risuonato nell’aria, testimoniando la drammaticità della situazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e il personale del Suem 118, ma per la donna non c’era più nulla da fare.

Le conseguenze dell’incidente

Oltre alla vittima, l’incidente ha coinvolto altre tre persone, tra cui la conducente del furgone e la madre della vittima, che fortunatamente non sono in pericolo di vita. La comunità di Trevignano è scossa da questo evento tragico, e i residenti descrivono l’incrocio dove è avvenuto l’incidente come “maledetto”, testimoniando la frequenza di incidenti in quella zona. Una testimone ha raccontato di aver sentito un forte botto e di essere corsa fuori per assistere alla scena, trovandosi di fronte a un quadro straziante di auto distrutte e una bambina in lacrime.