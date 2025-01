Una comunità in lutto

Oggi pomeriggio, il duomo di Tricesimo, in provincia di Udine, ha ospitato i funerali di Mattia Cossettini, un bambino di soli 9 anni tragicamente scomparso durante una vacanza in Egitto. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi coetanei e membri della comunità, che si sono uniti in un silenzioso e commovente ultimo saluto al piccolo. La presenza di tanti amici e familiari ha testimoniato l’affetto e la vicinanza che circondano la famiglia in questo momento difficile.

Un gesto di solidarietà

Ad accogliere il feretro di Mattia, una rappresentanza dei vigili del fuoco, schierati in segno di rispetto e sostegno per il padre Marco, volontario del distaccamento di Codroipo. Questo gesto ha rappresentato un simbolo di unità e solidarietà in un momento di grande dolore. La mamma di Mattia, Alessandra, ha voluto ricordare il suo bambino con parole toccanti, invitando tutti i presenti a “essere come lui”, un richiamo alla gioia e alla spensieratezza che caratterizzavano il piccolo.

Le circostanze della tragedia

La morte di Mattia è avvenuta a seguito di un malore mentre si trovava in vacanza a Marsa Alam, in Egitto. Nei giorni successivi, la Direzione sanitaria del Mar Rosso ha comunicato l’esito di esami clinici effettuati sul corpo del bambino, rivelando che era affetto da una grave patologia preesistente, un tumore cerebrale e una polmonite batterica. Queste informazioni hanno sollevato interrogativi e preoccupazioni tra i familiari e la comunità, portando a una richiesta di maggiore chiarezza sulla situazione.

Attesa per l’autopsia

Al rientro della salma in Italia, è stata disposta un’autopsia, i cui risultati sono attesi nelle prossime settimane. Questo passaggio è fondamentale per comprendere appieno le cause della morte del bambino e per fare chiarezza su eventuali responsabilità. La comunità di Tricesimo continua a stringersi attorno alla famiglia Cossettini, offrendo supporto e conforto in un momento di immenso dolore e smarrimento.