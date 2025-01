Una vita spezzata troppo presto

La storia di Jennifer, una ragazza di soli 13 anni, ha scosso profondamente la comunità di Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. La giovane, descritta come una promessa del futuro, ha perso la vita in un tragico incidente stradale, lasciando un vuoto incolmabile nella vita della sua famiglia e dei suoi amici. La madre, distrutta dal dolore, racconta gli ultimi momenti trascorsi con la figlia, sottolineando l’importanza di una vita che si stava appena affacciando al mondo.

Il dramma dell’incidente

La mattina del tragico evento, la madre di Jennifer ha ricevuto una telefonata dall’ospedale che ha cambiato per sempre la sua vita. La ragazza, a sua insaputa, era uscita di casa per unirsi a due amici maggiorenni, coinvolti anch’essi nell’incidente. Nonostante i tentativi di rimanere in contatto, la madre non ha potuto fare nulla per evitare la tragedia. La comunità è rimasta sconvolta, e molti si sono uniti al dolore della famiglia, chiedendo giustizia per la giovane vittima.

Richiesta di giustizia e fiaccolata

La madre di Jennifer ha deciso di non rimanere in silenzio. “Non la riavrò mai più, ma voglio giustizia”, ha dichiarato, invitando tutti a partecipare alla fiaccolata organizzata per il 28 gennaio. Questo evento non sarà solo un momento di ricordo, ma anche un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli della guida irresponsabile e sull’importanza di proteggere i giovani. La richiesta di verità e giustizia si fa sempre più forte, e la comunità si mobilita per sostenere la famiglia in questo difficile momento.