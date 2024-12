Un dramma inaspettato

La quiete di Altedo, un piccolo comune nel Bolognese, è stata spezzata da un tragico evento che ha lasciato la comunità sotto shock. Un uomo di 71 anni ha ucciso la moglie, di 64 anni, sparandole con una pistola, per poi togliersi la vita con la stessa arma. Questo dramma familiare ha avuto luogo nella loro abitazione, un luogo che, fino a quel momento, era considerato un rifugio sicuro.

La scoperta dei corpi

La scoperta dei corpi è avvenuta grazie all’infermiera che assisteva la donna, malata da tempo. La professionista, non vedendo la coppia, ha deciso di controllare e ha trovato la scena straziante. Immediatamente, ha allertato i carabinieri, che sono intervenuti sul posto. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando incredulità e dolore tra i residenti di Altedo, che conoscevano la coppia.

Un contesto di sofferenza

Secondo le prime informazioni, l’uomo e la donna stavano affrontando una situazione difficile. La malattia della moglie aveva portato a un deterioramento della qualità della vita e, probabilmente, a una crescente frustrazione e impotenza da parte del marito. Questo tragico evento solleva interrogativi su come la società possa supportare le famiglie in difficoltà e prevenire simili tragedie. La salute mentale e il supporto psicologico sono temi cruciali che meritano attenzione, specialmente in contesti di stress prolungato come quello vissuto da questa coppia.