Tragedia ad Arco di Trento: madre single muore per arresto cardiaco

Una vita dedicata alla figlia

Laura Fenaroli, una madre single di 41 anni, ha tragicamente perso la vita ad Arco di Trento a causa di un arresto cardiaco. La donna, originaria di Bergamo, ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita con forti dolori al petto, ma ha scelto di non recarsi al Pronto soccorso per non lasciare sola la sua bambina di 8 anni. Questo gesto di amore materno, purtroppo, si è rivelato fatale.

Il consiglio ignorato della guardia medica

La mattina prima della tragedia, Laura si era recata dalla guardia medica per una febbre e una tosse persistente che la affliggevano da giorni. Durante la visita, ha riferito di avere difficoltà a respirare a causa dei forti dolori al petto. Il medico le ha consigliato di recarsi in ospedale per ulteriori accertamenti, ma Laura ha deciso di rimanere a casa, mettendo le esigenze della figlia prima delle sue. Questo atto di dedizione, sebbene comprensibile, ha avuto conseguenze devastanti.

Il drammatico ritrovamento

La tragedia si è consumata nella notte di domenica, quando la figlia di Laura, svegliandosi, ha trovato la madre priva di sensi nel letto. Non riuscendo a svegliarla, la piccola ha contattato gli amici più stretti della madre, sperando in un aiuto. L’arrivo tempestivo dei soccorritori del 118, purtroppo, è stato inutile: Laura era già deceduta. I medici hanno successivamente confermato che si è trattato di morte naturale, lasciando la comunità in stato di shock.

Un futuro incerto per la bambina

Immediatamente dopo la tragedia, la figlia di Laura è stata affidata ai servizi sociali, poiché non aveva parenti prossimi nelle vicinanze. Tuttavia, il giorno successivo, una zia dalla provincia di Bergamo è giunta per prendersi cura della bambina, che ora si trova a dover affrontare la perdita della madre. Questo evento segna un ulteriore colpo per la piccola, che due anni fa aveva già perso la nonna, madre di Laura, un altro importante punto di riferimento nella sua vita.

Una comunità in lutto

La morte di Laura Fenaroli ha scosso profondamente la comunità di Arco di Trento. La donna, impiegata presso il Comune, era conosciuta per la sua dedizione e il suo spirito altruista. La sua tragica scomparsa solleva interrogativi su come le madri single possano affrontare le sfide quotidiane, spesso sacrificando la propria salute per il bene dei propri figli. La storia di Laura è un triste promemoria dell’importanza di prendersi cura di sé, anche quando si è genitori.