Tragedia in traghetto: studentessa muore durante gita scolastica

Una gita di classe si trasforma in un incubo per gli studenti di Grosseto

Un viaggio che si trasforma in tragedia

Una studentessa di 17 anni, originaria di Grosseto, ha perso la vita in circostanze drammatiche mentre si trovava a bordo di un traghetto diretto a Palermo. La giovane, che stava partecipando a una gita di classe organizzata dal Polo Tecnologico Manetti Porciatti, ha accusato un malore durante il viaggio, portando a una serie di eventi che hanno sconvolto i compagni e gli insegnanti presenti.

Il malore e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza si è sentita male mentre si trovava nella sua cabina. I compagni, preoccupati per le sue condizioni, hanno subito dato l’allerta. I soccorsi sono stati tempestivi: una motovedetta della Guardia costiera e un medico del 118 sono intervenuti al largo della costa di Napoli. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, la giovane è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorsi, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi coetanei.

Le conseguenze della tragedia

La notizia della morte della studentessa ha colpito profondamente non solo i compagni di classe, ma anche l’intera comunità scolastica. La gita è stata immediatamente annullata e gli studenti, visibilmente scossi, sono stati messi in attesa di tornare a casa. La salma della ragazza è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale, dove sarà sottoposta a un esame autoptico per chiarire le cause del decesso. Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla salute degli studenti durante le gite scolastiche, evidenziando l’importanza di avere sempre un piano di emergenza in situazioni critiche.