Una tragedia si è consumata all’alba nel Casertano, precisamente nella cittadina di San Felice a Cancello. Un 30enne è stato arrestato per l’omicidio della moglie, una giovane di 24 anni, strangolata dinanzi ai loro figli piccoli, di 4 e 6 anni. L’episodio è avvenuto al culmine di una lite casalinga.

Tragedia nel Casertano: 30enne arrestato per l’omicidio della moglie

L’episodio, l’ennesimo caso di femminicidio avvenuto nel corso del 2024, si è verificato la mattina del 9 ottobre intorno ale 5. Il presunto autore del delitto è un uomo di origine albanese. La vittima, sua moglie, sarebbe una connazionale. All’arrivo dei soccorsi, per la ragazza non c’era più nulla da fare: era già deceduta.

Il giovane è stato condotto in caserma

L’uomo è stato condotto in caserma, dove rimane in custodia in attesa dell’arrivo del magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere per le procedure legali. La ricostruzione da parte degli inquirenti risulta essere ancora in corso.

Un litigio finito male

La tragica cornice in cui si è verificato il femminicidio è un appartamento del piccolo comune casertano. La 24enne sarebbe stata uccisa nel corso di un litigio degenerato. Il presunto autore del delitto sarebbe un bracciante agricolo, mentre la vittima era una casalinga.