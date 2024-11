Tragedia nel Mar Rosso: una nave da crociera affonda con 45 passeggeri a bordo. Salvati 28, 17 dispersi. Autorità e soccorsi in azione.

Una tragedia marittima si è verificata nel Mar Rosso, in Egitto, dove una nave da crociera è affondata durante una traversata con 45 passeggeri a bordo. Secondo le prime dichiarazioni rilasciate dal governatore del Mar Rosso, Amr Hanafi, 28 persone sono state salvate, mentre altre 17 risultano disperse.

Le autorità egiziane, insieme a team di soccorso specializzati, sono impegnate nelle operazioni di ricerca e salvataggio, con l’obiettivo di localizzare i dispersi e garantire assistenza ai sopravvissuti.

I Dettagli dell’Incidente

La nave, il cui nome non è stato ancora reso pubblico, stava effettuando una crociera lungo una delle tratte turistiche più popolari del Mar Rosso, una destinazione nota per la sua bellezza e per le attività subacquee.

Operazioni di Soccorso

28 passeggeri recuperati : Alcuni sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure mediche.

: Alcuni sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure mediche. 17 dispersi : Le ricerche proseguono con l’impiego della fregata Al-Fatih, che si sta dirigendo sul posto per fornire ulteriore supporto logistico.

: Le ricerche proseguono con l’impiego della fregata Al-Fatih, che si sta dirigendo sul posto per fornire ulteriore supporto logistico. I passeggeri salvati che non necessitano di cure urgenti sono al sicuro e saranno trasferiti in strutture protette.

Nessun Italiano Coinvolto

Al momento, non risultano italiani coinvolti nell’incidente. L’ambasciata e il consolato italiani stanno monitorando attentamente la situazione, mantenendo un contatto diretto con le autorità locali per ricevere aggiornamenti in tempo reale. Questa comunicazione costante garantisce che eventuali cittadini italiani ricevano supporto immediato, se necessario.

Una Tragedia in Evoluzione

Le informazioni su questa tragedia nel Mar Rosso sono in continuo aggiornamento. Le autorità egiziane collaborano con esperti marittimi per accertare le cause dell’affondamento, che al momento rimangono ignote.

La zona, famosa per le sue attrazioni naturali, si trova ora al centro di un dramma umano che ha coinvolto sia turisti che operatori locali.