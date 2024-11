Un tragico incidente nel Salento

Nel pomeriggio di ieri, una donna di 70 anni, identificata come Anna Caroppo, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nel Salento. L’episodio si è verificato sulla strada provinciale che collega Minervino di Lecce a Palmariggi, un’area priva di illuminazione, dove la visibilità è particolarmente ridotta. La donna stava camminando insieme al marito sul ciglio della strada quando è stata travolta da un’auto pirata, il cui conducente, dopo l’impatto, ha proseguito la sua corsa senza fermarsi.

La testimonianza del marito

Il marito della vittima, sotto shock ma illeso, ha raccontato ai carabinieri di non essersi accorto dell’auto in arrivo. La sua unica percezione è stata quella di vedere la moglie sbalzata in aria a seguito dell’impatto. Questo drammatico racconto mette in luce non solo la violenza dell’incidente, ma anche la vulnerabilità dei pedoni in strade poco illuminate e senza adeguate misure di sicurezza.

Indagini in corso per trovare l’automobilista

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, stanno attualmente indagando per rintracciare il conducente dell’auto pirata. Le testimonianze di eventuali testimoni e le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona potrebbero rivelarsi fondamentali per identificare il responsabile di questo tragico incidente. La comunità locale è scossa da quanto accaduto e si chiede giustizia per Anna Caroppo, una donna che ha perso la vita in circostanze così ingiuste.

Questo incidente mette in evidenza la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, specialmente in aree rurali dove la presenza di pedoni è più comune. È fondamentale che le autorità competenti prendano misure per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, affinché tragedie simili non si ripetano in futuro.