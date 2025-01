Un uomo di 44 anni è morto stamattina, 15 gennaio, in seguito a un tragico infortunio sul lavoro in un cantiere edile nel Potentino.

Un operaio di 44 anni è morto questa mattina, mercoledì 15 gennaio, a causa di un incidente sul lavoro in un cantiere edile a Muro Lucano, nel Potentino. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire il drammatico evento.

Tragedia sul lavoro: operaio 44enne muore in un incidente nel Potentino

Stando alle prime informazioni, l’uomo di 44 anni, Felice Ferrara, si trovava nei pressi di una betoniera al momento dell’incidente e sarebbe rimasto incastrato nella tramoggia. Sul luogo sono giunti gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

In una nota congiunta indirizzata al governatore Vito Bardi, Cgil, Cisl e Uil hanno dichiarato che la prima “morte bianca” sul lavoro del 2025 in Basilicata dovrebbe rappresentare un punto di svolta per affrontare con urgenza ed efficacia il tema della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro.

“Ogni vita persa rappresenta una ferita profonda per tutta la comunità, nonché un fallimento delle istituzioni e della società intera”, hanno sottolineato i tre segretari regionali, Fernando Mega, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli.

Operaio 44enne muore in un incidente nel Potentino: le indagini

Sull’incidente stanno indagando i Carabinieri del Comando provinciale di Potenza, che stanno conducendo gli accertamenti necessari per chiarire le dinamiche dell’accaduto e fare piena luce su quanto avvenuto nel cantiere.