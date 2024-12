Milano, incidente sul lavoro: operaio morto alla vigilia di Natale

Erano circa le ore 18 del pomeriggio di ieri, 24 dicembre 2024, quando fra le vie di Milano si è consumata l’ennesima tragedia sul lavoro di quest’anno nero. Un operaio, addetto alla raccolta dei rifiuti è rimasto schiacciato tra il camion dell’Amsa e un’automobile parcheggiata. Per lui non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto in seguito alle gravi ferite riportate.

Milano, incidente sul lavoro alla vigilia di Natale: morto un operaio

Un vero e proprio dramma alla vigilia di Natale ha scosso la città di Milano. Un operaio, che stava svolgendo il proprio lavoro fra le vie del capoluogo lombardo ha, infatti, perso la vita nel tardo pomeriggio del 24 dicembre in seguito a un pericoloso incidente. Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato, mentre era in servizio, fra il mezzo della raccolta dei rifiuti dell’Amsa e un’automobile parcheggiata.

Milano, incidente sul lavoro alla vigilia di Natale: i soccorsi

Per l’uomo, originario di Cernusco sul Naviglio, non c’è stato nulla da fare. Si è rivelato purtroppo inutile, infatti, il seppur rapido intervento dei medici del 118. L’operaio aveva riportato ferite troppo gravi dopo essere rimasto schiacciato tra i due veicoli ed è morto. Le autorità stanno ora indagando per fare luce sulle responsabilità del sinistro.