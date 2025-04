Un tragico incidente in cantiere

La comunità di Scordia, nel Catanese, è stata scossa da un tragico incidente che ha portato alla morte di Nunzio Mazzone, un imprenditore edile di 65 anni. L’uomo stava eseguendo lavori di ristrutturazione su una palazzina a due piani quando, per cause ancora da accertare, è caduto dal ponteggio.

L’impatto è stato fatale, e nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono giunti i carabinieri della stazione locale e il personale del 118, che ha attivato l’elisoccorso per tentare di salvare la vita all’imprenditore. Purtroppo, le ferite riportate da Mazzone erano troppo gravi. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Il ricordo di un uomo stimato

La notizia della sua morte ha suscitato un profondo cordoglio nella comunità. Il sindaco di Scordia, Francesco Barchitta, ha voluto esprimere il suo dolore attraverso un post su Facebook, descrivendo Mazzone come una persona buona, rispettosa e un grande amico per tutti. ‘La tragedia del nostro caro concittadino avvolge la nostra comunità nel dolore’, ha scritto il primo cittadino, sottolineando l’impatto che la perdita di Mazzone avrà su tutti coloro che lo conoscevano.

Questo incidente mette in luce l’importanza della sicurezza nei cantieri edili, un tema che deve essere costantemente monitorato per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro. La comunità di Scordia si unisce nel ricordo di Nunzio Mazzone, un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla sua famiglia.