Un grave incidente nel comune di Taio, in Val di Non, questa mattina lunedì 8 luglio. La chiamata al 112 è arrivata attorno alle 9.30, ma per l’uomo di 84 anni alla guida del trattore non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale con il trattore a Taino

Il conducente, secondo le prime informazioni, avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo ed è uscito di strada fino a precipitare dal ponte per una ventina di metri. Chiara fin da subito la gravità dell’impatto e particolarmente complesso si è rivelato il recupero della salma e del mezzo.

L’intervento dei soccorsi dopo l’incidente

In pochi minuti in zona sono arrivati i vigili del fuoco, le forze dell’ordine assieme a sanitari e soccorso alpino. Al lavoro i vigili del fuoco di Taio, Denno e Ton, oltre ai permanenti di Trento con il nucleo Saf e l’autogru per il recupero.

I sanitari giunti sul luogo hanno provato a rianimare l’84enne, ma le ferite riportate erano troppo gravi: l’uomo è deceduto sul posto.

Le indagini delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine in queste prime ore solo al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità sul caso. Sarà fondamentale comprendere pienamente quanto accaduto per fornire risposte alla famiglia e alla comunità colpite da questa tragedia.