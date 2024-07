Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera a Gizzeria Marina intorno alle 23.30, lungo la Statale 18.

Secondo le prime informazioni, un’auto condotta da un uomo di Lamezia ha travolto tre ragazzi di colore che viaggiavano su due biciclette e un monopattino. L’impatto ha causato loro contusioni multiple, specialmente alle braccia e al volto. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. I tre feriti sono stati rapidamente trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lamezia Terme. Fortunatamente, nonostante le ferite riportate, le loro condizioni non risultano essere gravi né tali da mettere in pericolo la loro vita.

Incidente sulla Statale 18 a Gizzeria Marina: feriti tre giovani

Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Saranno raccolte testimonianze e analizzati i dati disponibili per comprendere meglio come si sia verificato lo scontro. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sull’identità delle persone coinvolte.

Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida, specialmente in orari notturni e su strade statali, dove la visibilità può essere ridotta e la presenza di pedoni e ciclisti può non essere immediatamente percepibile.