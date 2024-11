Trasporti: Misiani (Pd), 'Salvini fa altro, posto ministro Infrastrutture vacante'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Anche oggi ritardi e disagi per milioni di utenti sulle linee ferroviarie. Matteo Salvini, però, si occupa di tutt’altro. Avremmo bisogno di un ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Ma quel posto, di fatto, è vacante. Vorrà dire c...

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Anche oggi ritardi e disagi per milioni di utenti sulle linee ferroviarie. Matteo Salvini, però, si occupa di tutt’altro. Avremmo bisogno di un ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Ma quel posto, di fatto, è vacante. Vorrà dire che chiederemo conto direttamente a Giorgia Meloni della situazione disastrosa del trasporto pubblico in Italia". Così in una nota Antonio Misiani, segreteria nazionale del Pd.