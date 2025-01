Trasporti: Più Europa con Ncc, Magi 'da governo norme vessatorie e illegittime'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – "I rappresentanti delle principali sigle Ncc sono qui con noi su un tema preciso che è quello del decreto interministeriale che riguarda alcuni aspetti sensibili del lavoro appunto di noleggio con conducente". Lo dice Riccardo Magi di Più Europa in una conferenza stampa alla Camera dal titolo 'Ncc e decreto Salvini: norme sbagliate e quelle che servirebbero'.

"Su alcuni aspetti del decreto sono già stati sospesi dal Tar e il 13 gennaio ci sarà la pronuncia nel merito del Tar. Ma il punto politico quale è? Riguarda insieme il diritto di fare impresa senza avere uno Stato che pone ostacoli vessatori e anche il diritto degli utenti di trovare risposta a una domanda di servizio che peraltro è in aumento. Invece abbiamo un governo che ha inserito una serie di restrizioni non solo illegittime, ma anche vessatorie perchè violano la possibilità di fare impresa nel nostro Paese".

Magi elenca alcuni dei punti come "l'obbligo di inserire il nome del cliente nel registro che è difficile perchè gli Ncc non sono pubblici ufficiali, la questione sosta venti minuti tra un servizio, quella del divieto di intermediari che non va a colpire Uber ma direttamente le piccole aziende. Abbiamo sentito Salvini dire che dovrebbe essere vietato agli hotel di chiamare gli Ncc ma dovrebbero farlo i clienti". Insomma, conclude Magi, "una serie di ostacoli inspiegabili. L'Antitrust auspica un intervento del governo per una legge quadro che regoli tutto il settore e noi su questo stiamo lavorando".