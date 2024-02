Trattori: Calandrini (FdI), 'con esenzione Irpef Meloni risponde ad agricoltori in difficoltà'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "L'esenzione dell'Irpef per ben due anni, per gli agricoltori maggiormente in difficoltà, dimostra l'impegno del governo Meloni per il settore e la capacità di trovare la copertura nonostante le risorse minime disponibili. Un'esenzio...

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – "L'esenzione dell'Irpef per ben due anni, per gli agricoltori maggiormente in difficoltà, dimostra l'impegno del governo Meloni per il settore e la capacità di trovare la copertura nonostante le risorse minime disponibili. Un'esenzione che dovrebbe trovare il plauso della sinistra, perché va a beneficio dei più deboli, e che invece viene contestata perché non estesa a tutti, anche a chi non ne ha bisogno". Lo dichiara in una nota il senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.

"Il governo ha ascoltato gli agricoltori impegnati in una estesa protesta in particolare contro la politica europea ed è riuscita a comprenderne il malcontento. In pochi giorni poi, grazie al lavoro di tutti, è stata data una risposta concreta che si aggiunge a quanto già fatto per il settore. Un ulteriore successo che ora, spero, riporti un po' di serenità nel Paese, per poter andare avanti con le riforme", conclude.