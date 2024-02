Trattori: Faraone, 'approvare nostro emendamento per ripristinare esenzione'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – "Quando Giorgia Meloni dice che rispetto ai problemi dell’agricoltura il Governo ha fatto tutto quello che poteva fare. Non faccia più nulla, se quello che fa è aumentare le tasse agli agricoltori” Lo ha affermato a Sky Tg24 Davide Faraone, capogruppo di Italia viva.

“Reintrodurre l’Irpef agricola che il Governo Renzi aveva cancellato nel 2016 è una follia. Come folle è il criterio dell’estensione dei terreni, che non necessariamente è legato alla redditività. Perché caricare in un momento del genere 250 milioni di tasse sugli agricoltori? Italia viva ha presentato un emendamento per ripristinare l’esenzione, ci auguriamo la maggioranza lo voti".