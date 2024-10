L’investimento dei due tossicodipendenti è avvenuto nella notte tra il 30 settembre e il primo ottobre intorno all’1.30 nel quartiere Piave a Mestre.

Uomo investe due tossicodipendenti a Mestre

Secondo una prima ricostruzione un cittadino moldavo, infastidito dalla presenza di due tossicodipendenti sotto casa sua, li avrebbe investiti con l’auto ad alta velocità, sfondando un muretto e finendo con l’auto nel giardino di una casa. Sembrerebbe che il conducente dell’auto abbia investito più volte i due uomini e abbia poi chiamato lui stesso i poliziotti.

L’arrivo dei soccorsi

I soccorritori sono giunti attorno all’una e mezza di notte tra via Pasubio e via Montello. I due uomini feriti e soccorsi sono un tunisino di 45 anni e un italiano di 40.

Le vittime sono state portate d’urgenza all’ospedale dell’Angelo di Mestre: l’italiano, colpito in pieno, risulta in gravi condizioni ed è ricoverato in rianimazione, mentre il tunisino ha riportato conseguenze più lievi ed è stato dimesso in mattinata dal pronto soccorso.

Le indagini dopo l’investimento

Da quanto emerso sarebbero due tossicodipendenti con cui l’investitore aveva già discusso in passato perché abituati a trascorrere la notte sotto la sua abitazione.

Le indagini sono ancora in corso. Tuttavia, la Questura, in una nota, fa sapere che “dagli accertamenti sinora espletati nei confronti del conducente del veicolo, compiutamente identificato, non sono emersi elementi che consentano di ritenere volontarie le condotte”.