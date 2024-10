Giovani aggrediti fuori discoteca: indagini in corso per identificare i responsabili e chiarire le cause dell'attacco

Un gruppo di giovani è stato aggredito poco dopo la loro uscita da una discoteca, circondato da circa quindici coetanei. In pochi minuti, nel tumulto, è apparso almeno un coltello che ha causato lesioni ai tre ragazzi, lasciandoli feriti sull’asfalto. La scena si è svolta di notte in via Ostiense, nelle vicinanze della Piramide, un punto vivace della capitale.

Indagini in corso per identificare i responsabili

Due fratelli di 20 e 18 anni, insieme a un loro amico, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale con codice rosso, mostrando ferite su diverse parti del corpo: uno colpito alla schiena, un altro alla spalla e il terzo al fianco sinistro, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. La polizia ha avviato indagini per fare luce sull’accaduto e identificare i responsabili. Tra le possibilità, si potrebbe trattare di una vendetta nei confronti dei fratelli, dato che una settimana fa avevano avuto una lite con dei ragazzi sconosciuti dopo aver lasciato un’altra discoteca nella stessa area. È necessario chiarire se ci sia una connessione tra i due eventi e quali possano essere le cause.

Dettagli sull’incidente e testimonianze

L’incidente è stato segnalato intorno alle 4, nei pressi del numero 10 di via Ostiense. I tre giovani, provenienti da una discoteca vicina, si stavano dirigendo a un locale per uno spuntino quando sono stati circondati da un gruppo di coetanei, presumibilmente di origini sudamericane. Testimoni hanno visto la confusione e il gruppo disperdersi rapidamente nelle vie circostanti, lasciando i tre ragazzi sanguinanti sull’asfalto.

Indagini in corso e raccolta di prove

Il numero d’emergenza 112 è stato chiamato e i soccorritori sono giunti rapidamente sul luogo dell’accaduto. Gli agenti del commissariato Colombo hanno iniziato a raccogliere le dichiarazioni dei testimoni presenti. Le vittime hanno riferito di un alterco che i due fratelli avevano avuto una settimana fa con alcuni ragazzi sconosciuti. Nel frattempo, gli inquirenti si stanno occupando di ottenere le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona, in particolare quelle di un negozio che potrebbe aver ripreso l’incidente, fornendo informazioni preziose per le identificazioni. Sarà effettuato un nuovo ascolto delle vittime non appena i medici daranno il via libera, per chiarire nel dettaglio quanto è successo. Inoltre, è necessario chiarire le ragioni della discussione precedente e del violento attacco che è culminato con l’accoltellamento.