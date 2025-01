Tregua in Medio Oriente, Israele e Hamas firmano ufficialmente l’accordo

Israele e Hamas pongono le loro firme sui documenti per la tregua in Medio Oriente: l'accordo ufficiale è stato siglato a Doha

L’accordo era già stato trovato negli scorsi giorni, ma le firme sui documenti non erano ancora state poste. Israele e Hamas lo hanno fatto, però, nella notte tra ieri e oggi, a farlo sapere per primo è stato l’organo di informazione Ynet, che spiega cosa è avvenuto nei dettagli.

Il media dello Stato ebraico Ynet, fa sapere che nella notte è stata posta ufficialmente la firma sui documenti per il cessate il fuoco in Medio Oriente dai protagonisti della guerra. I mediatori di Israele, Hamas e Stati Uniti si sono incontrati con questa finalità a Doha: a breve arriverà il rilascio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre del 2023.

Tregua in Medio Oriente, le reazioni del G7

“Questo è uno sviluppo significativo” – afferma il G7 in una dichiarazione in merito a quello che è successo a Doha nella notte – “Esortiamo tutte le parti a impegnarsi in modo costruttivo nelle prossime fasi dei colloqui per contribuire a garantire la sua piena attuazione e la fine permanente delle ostilità“.