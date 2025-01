Con l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, 33 ostaggi saranno liberati: ecco chi sono

L’accordo tra Israele e Hamas si articola in tre fasi e prevede una tregua iniziale di 42 giorni, durante i quali avverrà il rilascio graduale di 33 ostaggi. Ecco chi sono.

I 33 ostaggi liberati nella prima fase

Durante la prima fase dell’accordo, saranno liberati gradualmente 33 ostaggi, tra cui bambini, donne, anziani e persone malate. Secondo quanto riportato da Reuters, il gruppo comprenderà anche due cittadini americani: Keith Siegel e Sagui Dekel-Chen. Inoltre, tra i primi 33 rapiti a rientrare, dovrebbero esserci anche cinque soldatesse israeliane.

Agam Berger, Karina Ariev, Daniella Gilboa, Liri Albag e Naama Levy sono le cinque soldatesse che facevano parte dell’unità di sorveglianza elettronica dell’IDF, con il compito di monitorare in tempo reale le immagini delle telecamere lungo il confine di Gaza. Il 7 ottobre, quando i miliziani di Hamas hanno attaccato la base di Nahal Oz, le militari si trovavano nel centro di comando.

Il protocollo di accoglienza degli ostaggi

In vista del rilascio degli ostaggi, il Ministero della Salute israeliano ha reso pubblico un protocollo dettagliato per l’accoglienza, che include controlli medici, test di gravidanza e per malattie sessualmente trasmissibili, trattamenti psicologici e la documentazione delle sofferenze subite.

Il protocollo, distribuito agli ospedali, stabilisce anche che i rimpatriati saranno trattati in una sezione separata rispetto agli altri pazienti. È stato inoltre precisato che alcuni ostaggi potrebbero necessitare di ricovero psichiatrico.