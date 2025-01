Donald Trump ha annunciato su Truth che gli ostaggi di Hamas saranno liberati a breve, confermando la tregua a Gaza tra Israele e Hamas. Fonti israeliane citate dai media hanno aggiunto che Hamas ha confermato l’accordo per iscritto.

Poi, Donald Trump ha aggiunto:

“Con questo accordo in atto, il mio team per la sicurezza nazionale continuerà a lavorare a stretto contatto con Israele e i nostri alleati per garantire che Gaza non diventi mai più un rifugio sicuro per i terroristi. Continueremo a promuovere la pace attraverso la forza in tutta la regione, mentre sfruttiamo lo slancio di questo cessate il fuoco per espandere ulteriormente gli storici accordi di Abramo. Questo è solo l’inizio di grandi cose a venire per l’America e, in effetti, per il mondo!”.