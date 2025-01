Negli ultimi giorni una serie di inconvenienti che hanno interessato la rete ferroviaria, soprattutto nel settore del commercio e dell’Alta Velocità, hanno posto un serio problema per i vertici di Ferrovie dello Stato.

Treni, guasti e sabotaggi: il sospetto di un sabotaggio alla base degli incidenti sui binari

Il quadro degli inconvenienti che riguardano treni guasti e un sospetto di possibili sabotaggi che hanno poi determinato alcune consistenti tensioni tra i viaggiatori, si è fatto così complessivo da indurre l’azienda a paventare un… sabotaggio.

Una circostanza che è poi stata di fatto annunciata all’indomani dell’ultimo disguido, avvenuto lo scorso 15 gennaio, sulla rete fra Firenze e Roma. Un impiccio che ha determinato alcune tensioni nel traffico, ma che è stato peraltro prontamente appianato da parte delle officine elettriche della società. Il quale non fa altro, evidentemente, che alimentare il sospetto di un vero e proprio stile pianificato contro le Fs.

Guasti sui treni e ipotesi di sabotaggio: Fs denuncia alla procura e richiede approfondimenti

Tutti questi guasti per il settore treni hanno portato il Gruppo Fs a sollevare delle domande sulle circostanze in cui si sono verificati, soprattutto considerando che si sono manifestati durante orari particolarmente critici per la circolazione ferroviaria. La frequenza degli incidenti, le modalità e la loro coincidenza temporale hanno spinto i vertici di Fs a considerare l’ipotesi di sabotaggio. In una nota ufficiale, l’azienda ha espresso i suoi dubbi, chiedendo alle autorità competenti di indagare a fondo su quanto sta accadendo.

Oggi, Fs ha formalmente presentato un esposto alla procura, chiedendo un’indagine approfondita su questi incidenti che stanno creando non solo disagi a livello operativo, ma anche una crescente sfiducia tra i viaggiatori. La situazione sta diventando critica, tanto che l’azienda ha deciso di mettere in atto misure straordinarie per monitorare la rete e prevenire ulteriori guasti, mentre la Procura avvia le sue verifiche.