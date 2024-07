La passeggiata di un turista straniero a Naroncolo, nel comune di Dro, in Trentino, non è finita nel migliore dei modi. L’uomo è stato infatti aggredito da un orso, subendo delle ferite e finendo in ospedale dopo l’intervento del personale sanitario. L’attacco è avvenuto questa mattina e la vittima non sembra essere in pericolo di vita.

Uomo aggredito da un orso in Trentino: i fatti

Al momento le informazioni su quanto accaduto sono ancora scarse, sappiamo che il turista straniero stava facendo una passeggiata nella mattina di oggi a Naroncolo, una località nel Trentino che fa parte del comune di Dro. Ed è proprio ad un certo punto di questo tragitto che l’uomo ha incontrato l’orso che l’ha aggredito.

Uomo aggredito da un orso in trentino: le ferite

L’assalto ha causato alla vittima diverse ferite agli arti e dopo l’intervento del personale sanitario, il turista straniero è stato trasportato all’ospedale di Trento. A quanto pare l’uomo non sembra essere in pericolo di vita, anche se non ci sono molti altri dettagli sulle sue condizioni di salute.

Uomo aggredito da un orso in trentino: partono gli accertamenti

Al momento la forestale sta eseguendo i primi rilievi ed accertamenti per identificare l’orso protagonista dell’aggressione.