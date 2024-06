Sui social network è stato condiviso il video di un orso che si aggira nel centro del paese di Malé, in Trentino, dove era in corso una festa.

Trentino, orso si aggira nel centro del paese

“Fuori dal suo habitat, l’orso è un pericolo, una potenza letale. Sotto la pelliccia morbida e il musetto simpatico, l’orso rimane un predatore feroce. Ditelo agli animalisti da salotto” sono state le parole usate da Claudio Cia, consigliere provinciale e regionale del Trentino Alto Adige, che ha denunciato con un video condiviso sui social l’incursione di un orso nel centro di Malé, in Valle di Sole. “Questa notte, verso le due, un orso si aggirava nel centro abitato di Malé, mentre il paese era in festa. C’era vita ovunque: musica dal vivo, bancarelle e tanti ragazzi per le strade” ha aggiunto il consigliere.

Nel video si vede un orso aggirarsi per il paese mentre erano in corso i festeggiamenti per la fine dell’anno scolastico. Si tratta dell’ultimo di una serie di avvistamenti nelle vicinanze.

Orso nel centro del paese, il Comune: “Intervenire subito”

In Val di Sole stanno aumentando gli avvistamenti di orsi nei centri abitati, per questo il comune di Malé ha chiesto interventi urgenti per evitare che possano accadere eventi drammatici, come la morte del runner 23enne avvenuta lo scorso anno.

“I cittadini reclamano interventi urgenti e risolutivi della situazione; in primo luogo devono essere immediatamente messi in sicurezza gli operatori della protezione civile, dotandoli almeno dello spray anti orso per poter agire in sicurezza” ha chiesto la giunta comunale.