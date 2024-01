L’orso M90 insegue una coppia per strada: richiesta di abbattimento

La richiesta di abbattimento dell’orso M90 è stata effettuata dalla Provincia autonoma di Trento in seguito al pericoloso inseguimento avvenuto lungo una strada forestale nel comune di Mezzana. Nel corso del pomeriggio di domenica 28 gennaio, l’orso M90 ha sorpreso una coppia di fidanzati mentre passeggiavano nella zona. Secondo il racconto dei due escursionisti, l’orso li ha inseguiti per centinaia di metri lungo la strada, ma fortunatamente si è allontanato dal rumore delle moto che si stavano avvicinando. Nonostante non siano stati attaccati o feriti, la Provincia di Trento considera l’orso M90 pericoloso e sta lavorando per presentare una richiesta completa di rimozione tramite abbattimento.

Questa nuova richiesta di abbattimento dell’orso M90 da parte della Provincia autonoma di Trento solleva una serie di questioni importanti riguardo alla convivenza tra la fauna selvatica e l’uomo. Mentre le autorità cercano di garantire la sicurezza delle persone, gli animalisti difendono il diritto degli orsi a vivere nel loro habitat naturale. Come società, dobbiamo riflettere su come gestire questi conflitti e trovare un equilibrio che tuteli sia la sicurezza umana che la conservazione delle specie animali.