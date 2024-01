Uomo armato tenta di entrare in piazza San Pietro: arrestato

Uomo armato tenta di entrare in piazza San Pietro: arrestato

Uomo armato, di coltello da cucina, ha tentato l’ingresso in piazza San Pietro, arrestato dalla polizia.

Uomo armato a piazza San Pietro, quando è successo?

Paura a Roma questa mattina, alle ore 8:30, a piazza San Pietro, mentre turisti e cittadini della capitale si preparavano all’Angelus di Papa Francesco. Un uomo di 50 anni, di nazionalità italiana, è stato arrestato all’ingresso.

Un uomo armato a Roma in piazza San Pietro

Ha tentato l’ingresso in Basilica l’uomo armato, ma scoperta l’arma da taglio dalla polizia è andato in escandescenza ed è iniziata una colluttazione tra l’uomo e i poliziotti presenti.

Un uomo appartenente alle forze dell’ordine è caduto ferendosi ad un ginocchio ed ha riportato una prognosi con ferite guaribili in 10 giorni.

Durante i controlli ai tornelli con il metal detector gli agenti della polizia di stato si sono accorti che l’uomo avesse un oggetto metallico con sé, sventando così il possibile piano violento organizzato dall’uomo.

Uomo armato a San Pietro, arrestato

Nei confronti dell’uomo armato è stata disposta la custodia cautelare in carcere in attesa della convalida dell’arresto previsto per domani.

L’uomo è stato condotto in ufficio e accusato di: possesso abusivo di armi, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.