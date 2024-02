Dopo l’uccisione dell’orso M90, gli attivisti della campagna StopCasteller hanno annunciato che sabato 10 febbraio si terrà una manifestazione nazionale, a Trento, contro la “gestione sanguinosa” dei grandi carnivori in Trentino.

Abbattuto orso M90: annunciata manifestazione

Sabato 10 febbraio, a Trento, si terrà una manifestazione nazionale contro quella che, gli attivisti della campagna StopCasteller, hanno definito una “gestione sanguinosa” dei grandi carnivori in Trentino. Alla protesta hanno aderito Lav, Lac, Lndc Animal Protection, Animal Liberaction, Ribellione Animale e Bearsandothers e sarà supportata dal giornalista Andrea Scanzi e dalle attrici Caterina Murino ed Elisa d’Eusanio. Per sabato 2 marzo, invece, Centopercentoanimalisti ha annunciato una manifestazione davanti al centro di recupero per la fauna alpina al Casteller, a Trento.

La nota degli attivisti

“A tutti quelli che pensano che quello che sta succedendo in Trentino sia un’anomalia locale, ricordiamo che la responsabilità sta anche nelle istituzioni nazionali: sono sporche di sangue le mani di Piero Genovesi di Ispra, che venerdì ha dato il proprio benestare all’uccisione dell’orso Sonny-M90” hanno scritto gli attivisti in una nota.

