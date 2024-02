Foggia, macchinista guida treno con in braccio bambina di pochi mesi

Un macchinista ha guidato il treno con una bambina in braccio da Foggia a Peschici. Ferrovie del Gargano alla ricerca del responsabile.

Il gesto di un macchinista delle Ferrovie del Gargano sta attirando l’attenzione sui social media, dopo che è stato diffuso un video che lo mostra mentre guida un treno con una bambina di pochi mesi tra le braccia. L’episodio si è verificato lungo la tratta Foggia-S.Severo-Peschici e ha suscitato un acceso dibattito. Le Ferrovie del Gargano hanno comunque fatto sapere che non ci sono state conseguenze per quanto avvenuto.

Macchinista guida treno con bambina in braccio: l’episodio avvenuto a Foggia

Le immagini catturate mostrano chiaramente la bambina seduta sulle gambe del macchinista mentre il treno procede con cautela lungo i binari. Successivamente, il conducente la solleva e la fa sedere sul quadro dei comandi.

Avrebbe fatto un piacere a un passeggero

Secondo alcune voci non confermate, sembra che un passeggero abbia chiesto al macchinista di tenere la bambina in braccio per scattare qualche foto o video, i quali sono stati successivamente condivisi online.

La nota di Ferrovie del Gargano

Con una breve nota stampa, Ferrovie del Gargano è intervenuta sul caso del macchinista che ha guidato il treno con in braccio una bambina: “In merito al video diffuso da alcuni organi di stampa, relativo alla condotta di un nostro operatore in servizio, si comunica che questa azienda è già al lavoro per accertare le responsabilità”.