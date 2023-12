Lo scontro fra treni avvenuto ieri sera a Faenza non ha fortunatamente portato, come si poteva pensare in un primo momento, a gravi conseguenze per i passeggeri dei mezzi, ma ha causato diversi disagi per la circolazione lungo la linea Bolonga-Rimini.

Scontro fra treni a Faenza: l’incidente

Il Frecciarossa e il treno regionale si sono scontrati, per cause ancora tutte da verificare, nella serata di ieri nel ravennate, all’altezza della città di Faenza. Attimi di grande paura per i 400 passeggeri a bordo, ma fortunatamente la tragedia è stata solo sfiorata: 17 feriti, tutti lievi. Trenitalia aveva dato l’annuncio della sospensione della circolazione nel tratto tra Forlì e Cesena quando erano le 21:50, ma i disagi sono poi proseguiti per tutta la notte.

Scontro fra treni a Faenza: ritardi sulla Bologna-Rimini

La Bologna-Rimini ha funzionato a singhiozzi per tutta la nottata e solo con le prime luci dell’alba la circolazione, almeno per l’alta velocità, è tornata alla normalità. Ancora disagi, invece, per i treni regionali e gli intercity: “Eventuali ritardi registrati – spiega in una nota Trenitalia – “Si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti”. Tutto fermo tra Forlì e Cesena, dove i tecnici sono ancora al lavoro.